Val Kilmer ha girato il suo ultimo grande film sul set di una commedia poliziesca firmata dal creatore di The Nice Guys

Valha raggiunto nel 1995 l'apice della carriera, recitando in duedirilievo per la Warner Bros.: Batman Forever, il blockbuster dell’anno, e Heat, considerato da molti il migliordel periodo. Sembrava l’inizio di un dominio duraturo nel panorama hollywoodiano, ma poco più di un decennio dopo, la sua carriera da protagonista era ormai un ricordo. In realtà, il declino era iniziato prima: nel 2000, fu il volto di Pianeta Rosso, un costoso flop che segnò una battuta d’arresto. Da quel momento in poi,si dedicò soprattutto aindipendenti o a ruoli secondari. Nel 2002, è comparso in Hard Cash accanto a Christian Slater, unche anticipò quella che sarebbe poi diventata una lunga serie di titoli direct-to-video. Slater esi sarebbero ritrovati sul set di Nella mente del serial killer, thriller diretto da Renny Harlin,nel 2003 ma distribuito con fatica solo nel 2005.