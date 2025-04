Lettera43.it - Dazi, Meloni: «Scelta sbagliata, ma niente allarmismo»

Dopo aver annullato tutti gli impegni previsti, inclusa la missione in Calabria per l’inaugurazione di una caserma in un edificio confiscato alla ‘Ndrangheta, e aver convocato un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi per affrontare la questione deiimposti dagli Stati Uniti, Giorgiaha parlato in un’intervista al Tg1. Il tema, ovviamente, è quello delle tariffe decise dall’amministrazione Trump: «Una, che non favorisce né l’economia europea né quella americana», ha detto la premier, che ha invitato a non alimentare allarmismi, ricordando che il mercato statunitense rappresenta «il 10 per cento delle esportazioni italiane».LEGGI ANCHE: L’insensato calcolo di Trump suicontro gli Usa e altre assurdità tariffarie: «Dalle opposizioni non è arrivata neanche una proposta»La presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di un dialogo con gli Stati Uniti per eliminare ie ha sottolineato che «rispondere con misure protezionistiche potrebbe danneggiare l’economia italiana più di quanto non accada all’estero».