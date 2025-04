Oasport.it - Tiro a volo, Gabriele Rossetti nel gruppo di testa dopo 50 piattelli dello skeet

Leggi su Oasport.it

Anche per il settore maschile si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, che ha preso il via a Buenos Aires, in Argentina:le prime due serie delle qualificazioniha chiuso neldi, ma si sono ben comportati anche Elia Sdruccioli e Domenico Simeone.due serie delle cinque totali delle qualificazioni ha chiuso al comando un terzetto, composto da(Fiamme Oro), dal finlandese Eetu Kallioinen, e dal cipriota Georgios Achilleos, i quali si sono atti tutti a quota 49/50.In coabitazione al quarto posto, invece, c’è un gruppetto di sei atleti a quota 48/50, tra i quali è presente anche l’azzurro Elia Sdruccioli (Esercito), infine tra i dodici tiratori che condividono la decima piazza con 47/50 ci sono anche gli italiani Domenico Simeone (Fiamme Oro) e Giancarlo Tazza (Fiamme Oro), con quest’ultimo in gara però soltanto per il ranking, senza possibilità d’ingresso in finale.