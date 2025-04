Ilfattoquotidiano.it - Piazza M5s per la pace, Conte “chiama” Schlein: “Posizioni sulle armi simili alle nostre, spero venga”. Aderisce l’Anpi

Alla segretaria del Pd Ellyarriva l’invito esplicito del leader del M5s Giuseppealla manifestazione contro il riarmo promossa per sabato prossimo, 5 aprile. La leader dem è in una situazione complicata, viste le fratture interne al partito sul tema, manon dispera: “Adesso vedremo – risponde cauto intervenendo a Coffee Break, su La7 -. Credo che Ellyabbia preso dellesul riarmo molto. Ieri c’è stato un passaggio in Europa” e “il partito non è uniforme su questa linea. Io mi auguro che, che la possa incontrare e salutare”. Già ieri il capodelegazione dei 5 Stelle all’Europarlamento Pasquale Tridico aveva sottolineato che ledella leader del Partito democratico“sono” a quelle del Movimento. E nel Pd il dibattito sulla partecipazione c’è.