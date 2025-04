Juventusnews24.com - Manfredonia “predice” il futuro della Juve con Tudor: «La squadra può fare questo, ma è necessaria una cosa». Il suo invito è chiaro!

di RedazionentusNews24, ex difensore di, Lazio e Roma, ha manifestato fiducia nei confronti di Igor: ecco le sue parole A quasi due giorni dal confronto diretto tra Roma e, Lionellosi è espresso sul lavoro che attenderà Igorin bianconero. Ecco cos’ha detto ai microfoni di TMW Radio in merito al finale di stagionentino nella corrente Serie A. PAROLE – «Yildiz era già forte con Allegri e Motta. Conlapuò recuperare qualche giocatore che non giocava con Motta, ma ora lì ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e ora recuperare punti persi per strada. E’ unaimportante che finora ha fatto poco».Leggi suntusnews24.com