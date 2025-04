Oasport.it - Vela, Italia ancora al vertice in diverse classi dopo il day-4 al Trofeo Princesa Sofia

Va in archivio anche la quarta giornata di competizioni a Palma di Maiorca, località che sta ospitando in questi giorni il2025, competizione veristica che accoglie al proprio interno tutte leprincipali della disciplina. Tante le emozioni anche in questo day-4, con la squadra azzurra che continua a recitare il ruolo di protagonista in tante gare.Nella 470 mista mantengono alta la concentrazione Elena Marta e Giulio Calabro,in top 3 malgrado un sedicesimo e un ottavo posto rimediato nella settima e nell’ottava regata. Gli azzurri sono comunque appaiati a quota 29 insieme ai teutonici Diesch-Markfort, mentre prendono il largo i britannici Wrigley-Harris, primi con 20 punti netti.Splendida performance poi nei Nacra 17 per il binomio formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, bravi a segnare un 5-2-2 consolidando il primato con 26 punti rimanendo in testa.