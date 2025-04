Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, Cancellato (Fanpage): “Governo interessato finora solo a discolparsi non a ricostruire la verità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla presentazione del libro “Fratelli di Chat” (edito da Paper First), scritto dal giornalista Giacomo Salvini de ‘Il Fatto Quotidiano’, che si è tenuta mercoledì 2 aprile a Roma, ha preso parte anche Francesco, direttore di. “Le nostre inchieste e il libro di Giacomo Salvini? In entrambi troviamo un discorso privato che è molto diverso da quello pubblico e la reazione è sempre la stessa: contestare il metodo anziché il merito”.ha poi parlato del ‘’, essendo tra i sette intercettati e spiati. “Il tema vero è che di fronte a noi abbiamo unche non sappiamo ancora se ha delle responsabilità o meno, almeno nel mio, ma in generale in tutta questa storia – conclude– per ora haavuto interesse a, non ad aiutarci alasu questo”.