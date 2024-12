Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ladri di gioielli in azione: “Temo possano tornare”

, 15 dicembre 2024 – Hanno approfittato di pochissime ore di assenza dei proprietari per entrare forzando la finestra al piano terra con un flessibile, per poi mettere a soqquadro le stanze, rovistando in cassetti e armadi della villetta, fino ad aprire in due la cassaforte a muro. I malviventi hanno così arraffato e portato via preziosi per un valore totale di circa ventimila euro. Una sgradita sorpresa, al rientro a casa, per Tolmino Menozzi, ingegnere residente in via Avogadro a Coviolo, alla periferia cittadina. È accaduto l’altra sera. “Io e mia moglie siamo usciti a inizio serata. In fasi differenti siamo rientrati verso la mezzanotte – racconta Menozzi – scoprendo quanto era accaduto. Ci siamo subito preoccupati per il nostro cane Josè, un coker docile docile, che di fronte al rumore provocato daiper entrare deve essersi spaventato, per nascondersi da qualche parte.