Amorim afferma che lo United ha problemi più grandi dei rivali del Manchester City in questa stagione

2024-12-15 12:26:51 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Rubenche ilha “un problema più grande” rispetto aicittadini inin vista del derby diquesto fine settimana.Domenica lofarà un breve viaggio attraverso la città per raggiungere l’Etihad, dove affronterà una squadra delche ha vinto solo una partita nelle ultime dieci in tutte le competizioni.I Red Devils cercheranno di riprendersi in Premier League dopo la sconfitta all’Old Trafford lo scorso fine settimana contro il Nottingham Forest.La squadra diè riuscita a rimontare giovedì e ha battuto il Viktoria Plzen in Europa League, grazie a due gol nel secondo tempo di Rasmus Hojlund.È IL GIORNO DEL DERBY #MUFC #MCIMUN—(@ManUtd) 15 dicembre 2024Ma, nonostante gli scarsi risultati recenti delritiene che la squadra di Pep Guardiola rappresenti ancora una minaccia e ammette che idellosono maggiori di quelli dei suoi vicini.