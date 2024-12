Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, lunga trasferta a Siracusa per la penultima di andata

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –per il settebello fiorentino per ladidi campionato. La decima giornata digara dell’anno 2024 chiama laalla prova del nove a, in casa dell’ostico Ortigia dell’ex enfant prodige Alessandro Carnesecchi.Classifica alla mano, un test alla portata per la squadra di Minetti reduce da due risultati utili consecutivi contro due avversari difficili come Iren Quinto e Telimar Palermo, rispettivamente vinto e pareggiato con merito e addirittura qualche rimpianto.Rispetto all’ultima gara contro i siciliani di Baldineti, probabile il rientro di capitan Chemeri in difesa, ancora in dubbio quello di Mancini.Fischio d’inizio alle 15 del 14 dicembre. Dirige il duo Piano – Castagnola.