Oscar Fairs giovane portiere del West Ham perde la sua battaglia contro il cancro

Il mondo del calcio inglese è in lutto per la tragica scomparsa didell’Under 15 delHam United, venuto a mancare dopo una coraggiosa lottaun tumore al cervello. La notizia è stata annunciata dallo stesso club londinese con un comunicato ufficiale diffuso anche sui canali social: “È con profonda e profonda tristezza che ilHam United conferma la tragica scomparsa deldella nostra Under 15 Academy, dopo la sua coraggiosail. Riposa in pace, coraggioso”.Le parole di Mark NobleA rendere omaggio alcalciatore è stato anche Mark Noble, direttore sportivo ed ex capitano degli Hammers. In un toccante messaggio, Noble ha ricordato la grandezza dinon solo come, ma anche come persona: “era adorato da tutti all’Academy: non solo era un grande, ma era anche un vero Hammer e un ragazzo fantastico che mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.