Oasport.it - LIVE Civitanova-Al Ahly 1-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: Lube fallosa, gli egiziani ne approfittano, 24-26

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Diagonale di Asran da zona 46-3 Diagonale di Bottolo da zona 45-3 Errore al servizio5-2 In rete Salah da seconda linea4-2 errore al servizio Al Ahli3-2 Cade un pallone incredibile nel campo diattaccato da 4 metri da rete da Elhossiny3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaa2-1 Lagumdzija vincente da zona 21-1 Primo tempo Podrascanin0-1 Mano out Salah da zona 2Sette errori al servizio, due opposti che non hanno messo a terra un pallone, tante imprecisioni in ricezione e in difesa e laha ceduto il secondo set ad un Al Ahli che sta facendo quello che può al meglio. Deve cambiare in fretta marcia la squadra marchigiana per non gettare al vento questa trasferta brasiliana24-26 Ace di Abdalla, si completa il bestiario dellae glipareggiano meritatamente il conto24-25 Che ingresso disastroso di Dirlic che si fa murare la slash24-24 Muroooooooooooooooooooo Nikolooooooooooooooooooov23-24 Diagonale vincente di Bottolo da zona 222-24 La parallela di Salah da seconda linea22-23 errore al servizio Al Ahli21-23 Out Dirlic da seconda linea21-22 Out Bottolo da zona 4.