.com - Venerdì 13 dicembre lo sciopero generale: chi si ferma

Leggi su .com

132024 si tiene lonazionale che interesserà il settore dei trasporti pubblici e altre categorie. Il Tar del Lazio ha respinto l’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, permettendo che l’agitazione si svolga per 24 ore, come richiesto dall’Unione Sindacale di Base (USB). A rischio ci sono bus e tram gestiti da Atac, nonché le linee periferiche di Astral e Cotral. Due cortei principali sono previsti in città, uno per il settore dei trasporti e uno contro il Ddl Sicurezza. Si attendono disagi significativi per i cittadini, con fasce orarie di garanzia limitate.Trasporto pubblico a rischio per 24 oreLocoinvolgerà l’intero comparto del trasporto pubblico a Roma, mettendo a rischio il funzionamento di bus, tram e linee regionali.