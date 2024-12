Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, aggredito Jimmy Ghione al Mercato Esquilino di Roma

Questa mattina aldil’inviato dilaed il suo cameraman sono stati aggrediti durante un servizio sui venditori di merce rubata.Ladurante le riprese di un servizioL’inviato del tg satirico, recatosi sul posto per chiedere spiegazioni a due donne precedentemente immortalate dalle telecamere nascoste mentre vendevano roba rubata, è stato interrotto da un uomo che, dapprima ha impedito adi intervistare le donne, dopodiché si è scagliato con violenza contro il cameraman. Sono stati attimi di terrore per la troupe del tg satirico. Anche perché l’aggressore ha subito aizzato altri venditori a sottrarre la telecamera che aveva ripreso l’accaduto. Il servizio completo andrà in onda questa sera nel corso della nuova puntata dila, in onda su Canale 5 dalle 20.