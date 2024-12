Cultweb.it - Vacanze romane, come finisce la commedia del 1953 con protagonista Gregory Peck

Leggi su Cultweb.it

termina con Joe Bradley che si avvia ad una conferenza stampa con i giornalisti stranieri tenutasi dalla principessa Anna. In segno di correttezza, la donna riceve da Irving Radovich le foto del suo soggiorno a Roma. Celando la sua felicità, ella sparisce dietro una porta.La principessa Anna (Audrey Hepburn) si trova a visitare le grandi capitali del mondo in un viaggio diplomatico. In seguito al forte stress, ella ha un collasso nervoso poco dopo essere giunta a Roma. Dopo essere stata medicata, fugge dall’hotel per fare un giro nella città eterna. Addormentatasi nei pressi di una via, la principessa viene trovata da un giornalista americano, Joe Bradley (), che ignaro della sua identità, cerca di ricondurla all’hotel in taxi. Rifiutando di rivelarsi, Anna chiede di essere condotta al Colosseo, ma l’uomo credendo che sia in stato di ubriachezza, la conduce nella propria abitazione.