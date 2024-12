Quotidiano.net - Tradizioni di Natale, come festeggiano le star

Paese e famiglia che vai, usanza natalizia che trovi. In giro per il mondo e tra le celebrità, si trovanodecisamente particolari. Per esempio, in Venezuela, alla messa del mattino presto, chiamata misa de aguinaldo, alcuni si recano sui pattini a rotelle. Varie vie principali della capitale, Caracas, vengono persino chiuse al traffico. In Norvegia, alla Vigilia, c’è un’antica credenza per cui si pensa che in quelle ore si risveglino spiriti maligni. Per proteggersi, le famiglie nascondono tutte le scope di casa prima di andare a dormire. In Islanda, ilassume un fascino unico grazie al Jolabokaflod, letteralmente alluvione di libri di: questo rito speciale, legato all’amore per la letteratura, ha origini che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, quando la carta era uno dei pochi beni non soggetti a razionamento.