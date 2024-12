Ilrestodelcarlino.it - Nuove piste ciclabili da fare, ecco le priorità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via Marsala, viale De Gasperi e via del Mare: sono queste le strade in cui, nel prossimo futuro, dovrebbero essere realizzate delle. La questione è stata discussa dalla coalizione di governo cittadino in un incontro tenutosi martedì pomeriggio, nel corso del quale sono state presentate alcune proposte chebbero parte del Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) in via di completamento. Dalla prima analisi effettuata dalla Isfort, presentata mesi fa in commissione, è emerso che la mobilità dolce in riviera dovrebbe essere implementata con adeguate infrastrutture e percorsi. Un indirizzo che è più facile a dirsi che a farsi: dove realizzare le corsie per i ciclisti? Se le ipotesi al vaglio sono tante, l’amministrazione sta prendendo in considerazione soprattutto la zona nord della città, l’arteria centrale e la strada più frequentata di Porto d’Ascoli.