Macchinista travolto e ucciso da un treno | aveva appena finito il turno di lavoro

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il disastro di Calenzano, per il quale la Procura sta indagando sulla manutenzione straordinaria, c’è da registrare un altro tragico incidente mortale a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dove undipendente di Mercitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, è statoda unmerci ieri sera, mercoledì 11 dicembre, verso le 20:40.Incidente alla stazione:da unmerciSecondo una prima ricostruzione, tutta da verificare, l’uomo lavorava come manovratore e stava camminando lungo i binari per raggiungere la stazione. Era ormai alla fine dele stava smontando, ma poi per motivi ancora da accertare si è avvicinato troppo ai binari ed è statodalmerci in arrivo. Si ipotizza un malore o forse una distrazione, sul caso sono state avviate delle indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla tragedia.