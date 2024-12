Drammatico incidente lungo la Pontina Pesantissimo il bilancio | un morto e tre feriti

Leggi su Dayitalianews.com

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre, un graveha sconvolto la via, all’altezza del chilometro 21 in direzione Latina. Un uomo di 53 anni ha perso la vita sul posto, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Il tragico evento si è verificato poco prima dell’una, lasciando una scia di dolore e interrogativi sulla dinamica.I veicoli coinvolti e le prime ricostruzioniSecondo le informazioni fornite dalle autorità, l’ha coinvolto una Fiat Punto, sulla quale viaggiava la vittima, e una BMW 120. I tre, due donne di 32 e 28 anni e un uomo di 32 anni, si trovavano a bordo della BMW. I sopravvissuti sono stati trasportati al Sant’Eugenio: fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi.Rilievi e indagini in corsoSul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti del gruppo XII Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.