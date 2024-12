Star Wars | Skelton Crew Il terzo episodio rivela la vera identità del Jod Na Nawood di Jude Law – SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

, Illadel Jod NadiLaw –L’3 di Skeletonè ora disponibile in streaming su Disney+ e l’ultima puntata della serie di, acclamata dalla Lucasfilm, presenta unazione piuttosto importante relativa al misterioso “Jedi” Jod NadiLaw.Molto interessante, in quanto problema di astrogenesi” inizia con i genitori dei nostri giovani eroi in attesa di notizie sui loro figli perduti. Un droide arriva e dice loro che il misterioso Supervisore del pianeta ha proibito loro di contattare la Repubblica (non dicono “Nuova”) per chiedere aiuto perché non è permesso avventurarsi oltre “la barriera” (c’è sicuramente qualcosa di strano in questo pianeta).Ritorniamo quindi ai ragazzi di Port Borgo, che stringono un’alleanza traballante con, il quale, che sia davvero un Jedi o meno (noi propendiamo per la seconda ipotesi), è chiaramente in grado di usare la Forza.