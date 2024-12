Nerdpool.it - Renato Franchi è il nuovo Direttore di Sandstorm Publishing

Leggi su Nerdpool.it

, la prima casa editrice di fumetti degli Emirati Arabi Uniti, ha nominatocome, segnando una svolta significativa per il panorama editoriale della regione. Con una carriera di eccellenza nel settore dell’entertainment e una profonda passione per la narrazione transmediale,è pronto a guidareverso nuovi orizzonti creativi e culturali.Primo italiano a dirigere una casa editrice di fumetti al di fuori dell’Europa,porta con sé un’esperienza consolidata in oltre un decennio di lavoro con alcune delle realtà più prestigiose del settore. Durante la sua permanenza in Panini Comics, infatti, ha collaborato con i principali licenziatari globali, gestendo icone internazionali come gli eroi Marvel e DC Comics, Naruto, Asterix o il celebre Rat-Man di Leo Ortolani.