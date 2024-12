Thesocialpost.it - Monteforte Irpino, incidente sul lavoro: morto Angelo Montemurro, operaio 51enne

Leggi su Thesocialpost.it

, 51 anni, originario del Salernitano, èmentre lavorava in un cantiere a, in provincia di Avellino. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, 10 dicembre, presso un deposito situato in via Taverna Campanile. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre eseguiva lavori di coibentazione sulla copertura di un capannone industriale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per avviare le indagini. A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi presenti sul cantiere, ma purtroppo pernon c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente, hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Alla fine, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.