Ilgiorno.it - MasterChef Uk, la food influencer Nigella Lawson in pole position

Leggi su Ilgiorno.it

Mentre in Italia la nuova edizione di ‘’ è ai blocchi di partenza, pronta a debuttare il 12 dicembre su Sky e Now, una pioggia dimiche, di recente, si è abbattuta sulla versione inglese dello show. Gregg Wallace, storico conduttore e giudice del celebre show culinario della BBC, ha lasciato il programma dopo essere stato accusato da 13 persone, tra cui ex concorrenti, di aver rivolto loro commenti sessuali fuori luogo e inappropriati. I possibili sostituti Tra i nuovi nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria di ‘Uk’ in sostituzione di Wallace figurano lo chef James Martin, Lisa Faulkner (vincitrice di ‘Celebrity’ nel 2010, moglie di John Faulkner, tra i conduttori e giudici dello show), la giornalista, critica e conduttrice, molto nota anche sui social, e lo chef Gino D'Acampo.