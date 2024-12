Ilgiorno.it - Spedali Civili di Brescia: al via nel 2027 il progetto da 500 milioni per l'ospedale del futuro

Dovrebbero partire neli lavori per dare un nuovo volto aglidi. Il condizionale è d’obbligo visto che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, a maggior ragione in unda 500di euro, ma la firma del protocollo d’intesa per l’del, ieri mattina in Loggia, rappresenta un punto di non ritorno. Il documento è stato siglato in Loggia alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, del direttore generale di AsstLuigi Cajazzo, del direttore generale di AtsClaudio Sileo, della sindaca Laura Castelletti, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e del rettore di UniBs Francesco Castelli. Il protocollo dà il via al tavolo di lavoro, che seguirà le due fasi dell’operazione: la prima da 274che partirà nele che dovrebbe durare 7 anni e la seconda da 221, la cui progettazione partirà a cantieri avviati.