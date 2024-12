Ilfattoquotidiano.it - L’Argentina dopo un anno di “cura Milei”. L’inflazione non corre più ma l’economia soffre, la povertà dilaga e le diseguaglianze aumentano. Mentre il welfare scompare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando ha assunto la carica di presidente del, il 10 dicembre 2023, Javierha affermato che “non c’erano più soldi” e ha promesso “il più grande aggiustamento fiscale nella storia dell’umanità”. L’obiettivo del neo-eletto era ridurree rilanciare la crescita economica del Paese. Anche la sua campagna elettorale si era concentrata su questi temi:aveva attraversatobrandendo una motosega, simbolo dei tagli drastici al bilancio statale che aveva promesso di realizzare una volta al governo.Appena arrivato alla Casa Rosada, ha ridotto la spesa pubblica di circa un terzo e ha svalutato il peso argentino. Misure drastiche che hfatto suonare i primi allarmi: i critici del presidente prevedevano che il leader del partito di destra La Libertad Avanza non sarebbe rimasto in carica fino all’successivo e che alla fine del 2024 il Paese sarebbe stato in fiamme come successo nel 2001, quandostava vivendo una delle peggiori crisi economiche e sociali della sua storia.