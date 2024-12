L’amica geniale finita la quarta e ultima stagione | la spiegazione del finale

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’ultimo appuntamento con ‘’ è andato in onda ieri, lunedì 9 dicembre, su Rai1. La serie televisiva – che racconta la storia delle due amiche Lila e Lenù – ha chiuso il cerchio con l’ultimo atto della tetralogia di Elena Ferrante. Unaricca di colpi di scena, con unamaro che ha lasciato tante domande e riflessioni. “Storia della bambina perduta”, questo è il titolo dell’ultimo romanzo de. La perdita della figlia Tina, è per Lila un evento traumatico. Lacerata dal dolore, Lila lascia la vita del rione, abbandona la sua casa e di lei non ci sono più tracce. Questo segna anche un distacco irreparabile da Lenù. Anni dopo, Elena riceve dalla sua amica un regalo che rappresenta il vero epilogo della storia: la donna riceve da Lila due bambole, Tina e Nù, che entrambe avevano gettato nello scantinato di Don Achille quando erano bambine, ma non sono più riuscite a recuperarle.