Il Manchester United schiera un sostituto di un grande nome per l’obiettivo del trasferimento saudita

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Secondo quanto riferito, ilstarebbe preparando una potenziale mossa diper il portiere dell’AC Milan Mike Maignan comenel caso in cui Andre Onana lasciasse.I Red Devils hanno ingaggiato Onana solo la scorsa stagione e, nonostante il nazionale camerunese abbia avuto un brutto inizio all’Old Trafford, ora sta mostrando alcuni segnali di miglioramento in questa stagione.Tuttavia, potrebbe essere che il nuovo allenatore del Man Utd Ruben Amorim considererà questa come una posizione in cui la squadra potrebbe essere migliorata, con Fichajes che collega Onana con un possibilein un club della Saudi Pro League.La formazione del ManEMOZIONANTE sostituzione di Dan Ashworth!Un altro rapporto di Fichajes ora sostiene che il tiratore del Milan Maignan potrebbe essere il portiere preso di mira per diventare il nuovo numero uno dello