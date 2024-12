Amica.it - Ampio, insolito, di classe, prende il posto del soprabito se portato così

Non solo cappotti e piumini. Ci sono giornate in cui le temperature sono ancora clementi, soprattutto nelle ore centrali e ci si può concedere unpiù leggero. Quali qualità sono indispensabili per rasentare la perfezione? Deve adattarsi a qualunque outfit possa essere indossato sotto, deve essere caldo al punto giusto ma anche elegante e deve essere pratico. Qualcuno potrebbe pensare a una cappa o a una mantella, ma esiste un ibrido che svolge incontra ancora di più l’identikit che abbiamo fatto. Ed è una maglia effetto cappa, ovvero un ibrido che nelle forme ricorda un maglione in versione oversize ma anche le proporzioni di una classica cappa.Senza dubbio stiamo parlando di un capoe chic che può essere un vero pezzo chiave per i look di questo periodo di Feste fatto di cene e incontri con amici e parenti.