Altro che transizione green nel 2024 il petrolio è la prima fonte di energia in Italia

Scordatevi laecologica. L’continua a essere a trazione fossile e, anzi, ilnon solo si conferma comedinel Paese ma il suo peso è addirittura in aumento. Come conferma l’Unem, l’associazione delle imprese dei carburanti, nel suo Preconsultivo petrolifero, ilè per il secondo anno consecutivo ladiin, con un peso del 38,5%. In aumento dell’1,7% rispetto al 2023.La crescita è legata soprattutto alla ripresa dei carburanti e dei prodotti per la mobilità, favoriti dalla tenuta del settore dei servizi e del turismo, che compensa il calo dei consumi industriali e della petrolchimica. A scendere, leggermente, è la quota del gas: -0,7% al 34,7%.Aumentano le rinnovabili, ma laresta indietro:diinC’è però anche qualche buona notizia, che si contrappone all’aumento del ricorso al: a crescere infatti sono anche le rinnovabili (+12% in un anno e totale a quota 22,2%).