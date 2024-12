Ilfattoquotidiano.it - Uccise il marito Romano Fagoni con decine di coltellate: ergastolo per Raffaella Ragnoli

Condannata all’per avere ucciso il. La Corte d’Assise di Brescia ha deciso il fine pena mai – contro la richiesta dell’accusa di 24 anni di pena – per, la 58enne che il 28 gennaio del 2023condiilnella cucina di casa a Nuvolento (Brescia), sotto gli occhi del figlio sedicenne che chiamò per primo i soccorsi. La donna, giudicata capace di intendere e volere al momento del delitto, ha dichiarato di avere colpito ilperché stava minacciando di morte il figlio 15enne, che ha però negato di essersi sentito realmente in pericolo di vita. Per la Procura però non si è trattato di legittima difesa.Gli audio – “Ti ha puntato il coltello alla gola. Non potevo aspettare che ti uccidesse”, aveva dettopoco dopo aver ucciso il, come si sente nell’audio registrato dalla donna con il suo telefonino mentre ilera a terra senza vita e i soccorsi non erano ancora arrivati nell’abitazione.