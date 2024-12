Agendaitaliana.it - Tragedia: influencer Disney muore ad evento gastronomico, ecco cosa aveva mangiato

Unesclusivo si trasforma inunaamatissima dellaè successo. L’Dominique Brown, 34 anni, nota per il suo amore verso i parchi a temae per la creazione del movimento BlackGirl, è deceduta giovedì 5 dicembre a Los Angeles durante unnatalizio organizzato da BoxLunch. La causa della morte sarebbe una reazione allergica letale avvenuta dopo il consumo di un alimento dichiarato erroneamente privo di un ingrediente allergenico. L’si è svolto al Vibiana, una location prestigiosa della città. Secondo fonti riportate da Yahoo! News e Daily Mail, lo staff dell’avrebbe assicurato alla Brown che il cibo non contenesse arachidi, uno degli allergeni a cui era nota la sua sensibilità.a Los Angeles:durante unUna persona vicina alla vittima ha raccontato su X i drammatici momenti che hanno preceduto il malore: “Era la migliore amica di mia madre da 10 anni.