Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per Sigulda: confermato il sestetto di Altenberg, urge un cambio di passo

Venerdì 13 dicembre si terrà ala quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di. La pista lettone ospiterà la quinta gara stagionale del circuito maggiore (a PyeongChang si sono disputate due competizioni), l’ultima dell’anno solare 2024 prima di affrontare una pausa di tre settimane fino all’evento successivo in programma a Winterberg il 3 gennaio 2025.Quest’oggi la FISI ha diramato le convocazioni ufficiali per, con il direttore tecnico Maurizio Oioli che hailazzurro protagonista lo scorso weekend ad: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti al maschile; Valentina Margaglio, Alessia Crippa e Alessandra Fumagalli tra le donne.Dopo quattro delle otto gare individuali previste per questa edizione della Coppa del Mondo, il tedesco Cristopher Grotheer guida a punteggio pieno la classifica generale con 900 punti, seguito dai britannici Matt Weston e Marcus Wyatt, staccati rispettivamente di 80 e 88 lunghezze.