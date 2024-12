Digital-news.it - PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI: il secondo episodio 'Scuorno' in prima TV su Sky Cinema e NOW

Si rinnova l’appuntamento su Skycon- UNO, il poliziesco Sky Original in quattro parti, in onda lunedì 9 dicembre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Nel, sempre diretto da Alessio Maria Federici, prodotto da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, c’è un nuovo caso da risolvere al distaccamento di Polizia del porto diper l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), la sua superiore, la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), e l’ispettore aggiunto Michele Noviello (Fabio Balsamo). Nel nuovo, “”, i tre si troveranno ad affrontare un intricato caso di revenge porn che coinvolge ragazzine minorenni, mentre in città inizia a dilagare una nuova, pericolosissima, sostanza stupefacente.