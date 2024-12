Ilfattoquotidiano.it - Nei momenti di crisi apparirà sempre un nemico per ridare fiato al potere

Sono coloro che detengono ildi decidere tra il bene e il male per il popolo. Presumono rappresentarlo o quanto meno guidarlo per il suo bene. I potenti hanno dalla loro parte la forza o la violenza ‘legittimata’ a seconda di come la si guardi. Tentano di creare il tipo di realtà che meglio si accomodi al modello che hanno immaginato. Si presumono indenni da perniciose ideologie che potrebbero disturbare la visione dominante.L’ideale desiderato è un pensiero unico, egemonico e inconfutabile. Perché questo accada il modello di ispirazione militare è quello che meglio risponde all’esigenza unificatrice. Così come in molti Stati africani il modello del partito unico era sembrata la strategia per uscire dal sottosviluppo dopo le indipendenze degli anni 60. Non casualmente la quasi totalità dei Paesi che avevano operato questa scelta ‘totalitaria’ hanno strutturato la società in un senso disciplinare.