Endless Love | le anticipazioni dal 9 al 14 dicembre

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 9 al 14Le trame di “”, la serie turca in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7alle ore 14.10 e in prima serata martedì 3 e giovedì 5. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 9 al 14Lunedì 9Il matrimonio tra Zeynep e Hakan viene interrotto da minacce e rivelazioni che destabilizzano la famiglia Soydere. Intanto, Leyla scopre prove che collegano Galip alla malattia dei bambini del villaggio, risalenti a una ricerca di tre anni prima.Martedì 10Galip tenta di fermare Leyla, ma di fronte alla sua determinazione, opta per metodi più estremi. Nel frattempo, Emir ordina di incendiare la casa che Nihan e Kemal stanno sistemando insieme.