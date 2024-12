Lanazione.it - Deposito Eni di Calenzano, 170mila metri quadri nel cuore della Piana. “Rischio rilevante”

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 9 dicembre 2024 – Nel giugno 2022 uno studio del Comune diindividuava due insediamenti industriali “adi incidente”: uno dei due è proprio ilEni di via Erbosa. Si tratta di unvasto (170.300quadrati), importantissimo per la rete italiana dei carburanti. Tecnicamente è, ma al confine con Campi Bisenzio e Prato e a due passi da Sesto Fiorentino. Un insediamento posizionato nelle immediate vicinanze di infrastrutture fondamentali per la viabilità regionale (la ferrovia è a qualche decina di) e addirittura nazionale (lì vicino passano sia l’Autostrada del Sole, a 800, che la Firenze Mare a circa un chilometro e mezzo), non troppo lontano è pure l’aeroporto di Peretola, poco più di 5 km. Esplosione a, fiamme e fumo dallo stabilimento.