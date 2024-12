Marito e moglie trovati morti in casa dopo la cena Ris indagano sui cibi consumati da Marisa e Luigi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Coppia trovata morta in, le forze dell'ordine potrebbero presto dare una risposta: sotto accusa lache i due coniugi avevano consumato prima del decesso. La morte diGulisano, 79 anni originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e dellaDessì, cagliaritana, di tre anni più grande era avvenuta giovedì scorso. I loro cadaveri erano stati trovata vicini, uno accanto all'altro.All'interno di una stanza usata come studio all'interno della loroin via Ghibli al Quartiere del Sole a Cagliari. A lanciare l'allarme era stato uno dei due figli, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.