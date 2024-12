Ilgiorno.it - Nuovo sistema di videosorveglianza in Galleria Vittorio Emanuele per aumentare la sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

Trenta telecamere posizionate in otto postazioni per scrutare tutti gli angoli del Salotto dei Milanesi. Da oggi, simbolicamente nel giorno di Sant’Ambrogio, entra in azione ildiin, come comunicato ieri dal Comune. La decisione di installarlo è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. Le telecamere saranno in funzione 24 ore su 24 e collegate alle centrali operative della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine. Gli impianti, rivolti sugli assi principale e secondario del passaggio insono di ultima generazione, tre di essi sostituiscono telecamere già esistenti. La nuova tecnologia utilizzata integra una telecamera multidirezionale, che offre una panoramica a 360° del contesto controllato, oltre ad un’altra telecamera, per monitorare più nel dettaglio aree specifiche.