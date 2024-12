Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, trovato l’ex funzionario che conferma il misterioso volo Roma-Londra chiesto dal Vaticano nel 1983: “Non sapremo mai se lei era a bordo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un ex maresciallo che lavorava come segretario particolare del Ministero della Difesa di recente ha dichiarato che nell’estate in cui la cittadina vaticanaè misteriosamente scomparsa vide che un rappresentante dello Statosollecitò l’allora ministro Spadolini per undall’aeroporto militare di Ciampino su voli Cai (i velivoli utilizzati dai Servizi Segreti, ndr) per sole quattro persone, e con asolo pilota e copilota.Secondo Pietroil prelato in questione era il cardinal Piovanelli. Quest’uomo oggi ha un nome: Giuseppe Dioguardi, è un ex maresciallo dell’aeronautica ed è stato intervistato ieri per l’ultima puntata della trasmissione televisiva “Far West”.“Ho lavorato nella segreteria particolare del Ministero della difesa dal 1982 al 1989.