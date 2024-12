Romadailynews.it - Cina: nuovi razzi vettori faciliteranno missioni con equipaggio verso la Luna e Marte

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Il razzo vettore Lunga Marcia-10, il veicolo di lancio condi nuova generazione della, aumentera’ la capacita’ di carico utile per l’orbita di trasferimentore del Paese da 8,2 tonnellate a 27 tonnellate, secondo Long Lehao, un progettista didella China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT). Il Lunga Marcia-10 e’ in fase di sviluppo per lanciare veicoli spaziali e lander condi nuova generazione per il programma di sbarcore della, ha detto Long, che e’ anche accademico dell’Accademia cinese di ingegneria. Il suo sviluppo sta procedendo in modo ordinato e ha completato i test del sistema di alimentazione del suo primo stadio, ha osservato. Sulla base del Lunga Marcia-10, una serie di configurazioni derivate percone di caricola stazione spaziale del Paese possono essere sviluppate per i compiti operativi della stazione e per soddisfare i requisiti di lancio di vari satelliti, ha spiegato.