Glieroidelcalcio.com - 7 dicembre 1989: il Milan batte il Barcellona e conquista la prima Supercoppa Europea della sua storia!

Leggi su Glieroidelcalcio.com

Il trionfo delcon ilnella finaleIl 7delilsfidò ilnella finale di ritorno. I rossoneri parteciparono come vincitoriCoppa dei Campioni. I blaugrana, invece, avevano alzato al cielo la Coppa delle Coppe. Fu la quattordicesima edizione del trofeo. Il club italiano partecipò all’edizione del 1973. Quello spagnolo, invece, ci provò nel 1979 e nel 1982 ma non riuscì arlo. In quella sera di trentacinque anni fa, ad avere la meglio fu la squadra allora allenata da Sacchi. All’andata la sfida terminò 1 a 1 ma, a San Siro il gol di Evani regalò il trofeo al Diavolo che vinse laper lavolta. Il club ha ricordato, con un video sui social, le emozioni di quella serata.