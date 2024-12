Lanazione.it - Sara Campagni trionfa al mondiale di danza sportiva

PISA E’ trionfoper la ballerina, la studentessa del liceo sportivo Pesenti di Cascina che colleziona ormai da anni i titoli più ambiti nelle danze latino americane. Il percorso diè a un traguardo importante: l’oro in Caribbean Show Yunior 2 ai campionati mondiali Ido diche si sono disputati a fine novembre a Skopje, in Macedonia. L’atleta ha realizzato una coreografia di grande effetto sotto la direzione della Robert Fashion Dance, la scuola chesegue da qualche tempo, accompagnata dal professionismo del suo insegnante, dal preparatore atletico Sammy Franco, e dall’imprescindibile sostegno della famiglia. L’oroè stato doppio,infatti ha conquistato anche il titolo nella Formation Dreams, nell’entusiasmo generale di un palazzetto che è saltato in piedi per seguire la sua esibizione, creata dal maestro Roberto Bianchi, di grande effetto.