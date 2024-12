Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 7 e 8 dicembre 2024: previsioni astrologiche

Fox rivela l'del fine settimana 7-8, concentrandosi su amore e salute. Per tutta la durata del, la Luna è in Pesci, quindi una nota abbastanza positiva. Scopriamo passo per passo lediFox del7-8/12.Fox 7-8: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: con 7 e 8 Venere in posizione favorevole, l'amore tornerà a splendere. Saprete superare un certo malumore e un'amicizia aiuterà molto con un problema. Date più spazio ai sentimenti. Lavoro: siate più organizzati nell'impostare dei progetti. Favorite le attività in proprio, anche se le cose procedono lentamente. Toro - Amore: siate prudenti nel fare rimostranze al partner. In queste 48 ore non avrete ben chiare le vostre sensazioni. In famiglia, domenica sarà necessario fare di più.