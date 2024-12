Tpi.it - Papa Francesco ha ricevuto la sua prima “Papamobile” elettrica

Per le sue apparizioni pubbliche ancheavrà la sua auto: ieri Mercedes-Benz ha consegnato in Vaticano lamobile” a zero emissioni di CO2.Si tratta di un SUV della gamma Classe G, con carrozzeria bianco perlato, “sviluppato in stretta collaborazione con il Vaticano appositamente per l’uso del”. “Un veicolo unico fatto a mano”, precisa la casa automobilistica tedesca. “La sua trasmissione, adattata alle velocità particolarmente basse richieste per le apparizioni in pubblico, contribuisce alla realizzazione dell’enciclica ‘Laudato Si’’. In essa,sostiene, infatti, la necessità di uno sviluppo sostenibile”. Bergoglio potrà quindi utilizzare la sua nuova “mobile” per il Giubileo del 2025, che si aprirà il prossimo 24 dicembre a Roma, dove sono attesi quasi 33 milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.