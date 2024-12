Lettera43.it - L’Opec+ taglia le forniture del petrolio fino a marzo 2025

Alcuni Paesi membro del, tra cui anche Arabia Saudita e Russia, ha raggiunto l’accordo per estendere i tagli alledi. L’obiettivo è di evitare un brusco calo dei prezzi. Si tratta di una decisione attesa e già preannunciata, ufficializzata nel pomeriggio del 5 dicembre. Otto Paesi Opec+ estenderanno gli «aggiustamenti volontari» di 2,2 milioni di barili al giornoa fine, secondo quanto annunciato dal gruppo alla fine di un vertice tra i vari rappresentanti. I tagli saranno poi «eliminati gradualmente», su base mensileal settembre 2026, ma sempre in base alle «condizioni di mercato».Due navi cargo che trasportanonel Golfo Persico (Getty Images).I Paesi Opec+ per il terzo rinvioIl nuovo accordo, quindi, cambia le carte in tavola.