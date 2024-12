Lanazione.it - Prato candidata a ospitare il Centro di ricerca dell'Agenzia spaziale italiana

, 4 dicembre 2024 - Il Comune di, in cordata con la Regione, gli atenei toscani e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), si è candidato perla futura costruzione di undiper studiare e analizzare il materiale extraterrestre, in primis i campioni di ritorno da Marte. A individuare questa proposta come potenzialmente la più promettente è stata l’(ASI). Secondo il progetto, il Comune direalizzerà la struttura del, denominata “Curation Facility”, in collaborazione con l’, prevedendo un appostamento nel bilancio comunale di sei milioni di euro, di cui due milioni coperti dalla Regione Toscana. “Siamo felici – ha detto il presidentea Regione Toscana, Eugenio Giani - cheguardi al futuro prevedendo la realizzazione di undi’Asi Spazio per ladel materiale extraterrestre.