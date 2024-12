Ilfattoquotidiano.it - James Van Der Beek per curare il suo cancro vende le maglie: “Il 100% dei proventi alle famiglie provate finanziariamente dai costi (inclusa la mia)”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Van Deril mese scorso in una intervista al magazine americano People ha confessato di essere malato e di avere un tumore al colon-retto al terzo stadio. Una notizia che ha lasciato sotto choc migliaia di fan della serie tv cult “Dawson’s Creek”, dove appunto l’attore interpretava Dawson Leery. In queste settimaneVan Derha continuato le costosissime cure perla malattia, in America infatti c’è un sistema sanitario privato.Così ha deciso di mettere in vendita alcuni suoi cimeli e: “Ildei mieinetti andràche si stanno riprendendo dal peso finanziario della mia)”. In particolare sono state messe in vendita una serie di, in edizione limitata e autografate, ispirate al suo personaggio “Moxon” nel film “Varsity Blues”, girato nel 1999.