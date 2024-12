Lapresse.it - Inondazioni in Malesia e Thailandia, decine di migliaia di sfollati

Leggi su Lapresse.it

Le gravicausate dalle piogge monsoniche hanno ucciso più di 30 persone e ne hanno sfollatediine nel sud della, con entrambi i Paesi che stanno preparando rifugi e piani di evacuazione in previsione di altre forti piogge. Il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha affermato che cinque giorni di forti piogge che hanno colpito la costa orientale del Paese la scorsa settimana sono stati pari alle precipitazioni degli ultimi sei mesi. I soccorritori hanno utilizzato barche per distribuire cibo alle vittime intrappolate nelle loro case. Lehanno anche sommerso grandi distese di risaie, causando milioni di dollari di perdite agli agricoltori. Le piogge monsoniche hanno anche danneggiato strade, case e strutture pubbliche a Kelantan e in altre parti della