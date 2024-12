Ilrestodelcarlino.it - Agenti della municipale feriti a Fano, il Comune: in arrivo nuovi strumenti di difesa

(Pesaro e Urbino) 4 dicembre 2024 - Un nuovo episodio di violenza al Pincio. A pochi giorni di distanza dall'ultimo sangue versato all'ombra dell'Arco d'Augusto (quello di un giovane che si era intrufolato in un'abitazione, rimediando una sediata in testa da parte del proprietario di casa) un altro grave episodio di violenza si è verificato sabato 25 novembre in quella zona del centro storico di. Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze durante un interventoPolizia Locale, ferendo tre. Il giovane, in evidente stato di alterazione, è stato uno dei protagonisti di una serie di comportamenti incivili che hanno richiesto l’interventopattuglia per garantire la sicurezza pubblica. Il 24enne, residente a, si è opposto con aggressività alle richieste degli, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e assumendo atteggiamenti minacciosi.