Siamo i primi a dire che la normativa ha bisogno di aggiustamenti

Palazzo Merlato invita a leggere meglio i numeri riguardanti gli appartamenti ad uso turistico: "I quali sono probabilmente meno di quattromila – osserva l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. Il Comune ha un quadro dei certificati di inizio attività presentati, non delle loro cessazioni". Ma il dato non tiene neppure conto del sommerso: coloro insomma che affittano a turisti senza dichiararlo, per non parlare dei b&b che agilmente rendicontano solo una parte degli ospiti, al fine di rimanere nel tetto massimo imposto dalla legge. "Tutto vero – prosegue Constantini –che lariguardante il settore hadi". L’assessore difende però a spada tratta il boom turistico della sua città, il quale effettivamente non è costruito sulla sabbia: a differenza di altri luoghi d’Italia trainati da vere o presunte tradizioni gastronomiche, a Ravenna i turisti arrivano davvero per lasciarsi ammaliare dal volto seducente di Teodora o dal cielo stellato che copre le spoglie mortali di Galla Placidia.